Il Bayern Monaco ha confermato di aver avviato le trattative con Harry Kane, ma in realtà nessuna trattativa è partita finora. La situazione crea confusione tra i tifosi, che sperano in un rinnovo, mentre le parti sembrano ancora ferme. Nel frattempo, spunta anche una clausola che potrebbe bloccare il trasferimento fino al 2026, lasciando in sospeso il futuro dell’attaccante inglese.

Un paradosso burocratico agita i sogni dei tifosi del Bayern Monaco: le trattative per il rinnovo di Harry Kane sono confermate, ma non sono ancora iniziate. Sembra un gioco di parole, ma è la realtà fotografata dalle recenti dichiarazioni del direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, che hanno gettato un’ombra di incertezza sul futuro del centravanti inglese. Nonostante il contratto scada nel 2027, il vero pericolo ha una data e un prezzo precisi: l’estate del 2026 e una clausola rescissoria da 57 milioni di sterline (circa 68 milioni di euro). Il “caso” Eberl: colloqui sì, negoziati no. Il dirigente del Bayern ha dovuto correggere il tiro rispetto alle speranze alimentate a gennaio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Bayern, giallo Kane: «Trattative confermate, ma mai iniziate». E spunta la clausola per il 2026

Harry Kane sta lasciando un'impronta significativa al Bayern Monaco, con prestazioni che vanno oltre i semplici gol e assist.

