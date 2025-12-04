Kane segna ancora mentre il Bayern avanza

2025-12-04 00:25:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Harry Kane ha segnato il suo 25esimo gol stagionale con il Bayern Monaco e ha regalato un rigore mentre il Bayern ha raggiunto i quarti di finale di Coppa di Germania vincendo 3-2 sull’Union Berlino. Il Bayern passa in vantaggio con un autogol di Ilyas Ansah dell’Union prima che Kane colpisca di testa il secondo gol del Bayern su calcio d’angolo al 23?. Un fallo di mano del difensore del Bayern Jonathan Tah ha permesso a Leopold Querfeld di riportare in partita la sua squadra con un rigore prima che un altro autogol, questa volta di Diogo Leite, ripristinasse il vantaggio di due gol del Bayern. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti simili trattati di recente

Interpellato dal Mirror, il capitano della Nazionale inglese Harry #Kane ha commentato così la possibilità di conquistare il prestigioso riconoscimento. ? “Potrei segnare 100 goal in questa stagione, ma se non vinco la #ChampionsLeague o la #coppadelm - facebook.com Vai su Facebook

Quali (mostruosi) record potrebbero battere Kane, Haaland e Mbappé #SkySport Vai su X

Kane in partenza? La clausola rescissoria del Bayern, l'interesse del Barcellona e il record di goal in Premier: è tempo di riflettere - Con il Barcellona interessato ad acquistare Harry Kane la prossima estate, GOAL analizza le numerose opzioni a disposizione del capitano dell'Inghilterra, che ha una clausola rescissoria nel suo contr ... Da goal.com

Bayern campione, Harry Kane finalmente vincente: finisce l’incubo di un bomber fuori dagli schemi di oggi - Il Bayern Monaco che vince il campionato tedesco numero 34 non è una sorpresa, Harry Kane che conquista il suo primo trofeo a un passo dai 32 anni e dopo aver segnato 376 gol nei club e 71 in ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Inter, Mkhitaryan a terra e il Bayern segna con Kane: proteste di Lautaro e compagni, il motivo - Il Bayern Monaco trova la rete del vantaggio – prima del pareggio siglato da Lautaro Martinez e della rete di Pavard su calcio d’angolo - Si legge su calciomercato.com

Kane, il futuro è ancora al Bayern: "Ora penso a restare e fare bene" - In attesa di staccare il pass per i mondiali del 2026 con la sua Inghilterra (che è in testa al girone K), l'attaccante britannico si è detto disponibile a ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Bayern Monaco campione. Primo trofeo per Harry Kane, il 'perdente' più forte di tutti - Harry Kane, che a luglio compirà 32 anni, può, per la prima volta in carriera, aprire la vetrinetta nella quale mettere i trofei. Lo riporta gazzetta.it

Kane, la maledizione è finita: campione di Germania con il Bayern - Ha dovuto attendere 14 anni, ingoiare tanti bocconi amari, ma alla fine Harry Kane è riuscito finalmente a spezzare la maledizione degli ‘0’ trofei. repubblica.it scrive