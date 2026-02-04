Roberto Vannacci lascia la Lega prima del previsto. Dopo mesi di scontri e divergenze, il generale decide di andare via, criticando i toni moderati del partito di Salvini. Vannacci annuncia la nascita di un nuovo progetto, Futuro nazionale, e si dice stanco di compromessi e parole vuote. La sua decisione apre una nuova fase nel panorama politico di destra.

L’addio arriva prima del previsto. Roberto Vannacci lascia la Lega e dice basta «ai linguaggi moderati». Lo spirito da funerale era nell’aria, ma si pensava fosse presto per la dipartita. E, invece, a meno di una settimana dal lancio di Futuro nazionale, l’ex generale se ne va. «Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra», il messaggio laconico a Matteo Salvini. «Chi mi ama, mi segua. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia», scrive su X, pubblicando il manifesto politico. «Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo», prosegue. Un messaggio pubblicato proprio nel giorno del consiglio federale della Lega, indetto da Salvini nella storica sede milanese di via Bellerio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vannacci lascia la Lega e rompe con Salvini: nasce Futuro nazionale

Approfondimenti su Vannacci Lega

Vannacci lascia definitivamente la Lega.

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo progetto, chiamato Futuro Nazionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La Lega dice basta: Salvini rompe con Vannacci

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Vannacci lascia la Lega: la mia strada è un’altra. Salvini: deluso, esclusa un’alleanza; Vannacci lascia la Lega: Inseguo un sogno, voglio un'Italia prospera ed esclusiva. Salvini: Credevamo che da militare avesse senso dell'onore; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà.

Vannacci lascia la Lega e rompe con Salvini: nasce Futuro nazionaleL’addio di Vannacci alla Lega segna la rottura con Salvini e accelera la nascita di Futuro nazionale, aprendo nuove tensioni nel centrodestra ... panorama.it

Vannacci lascia la Lega, Salvini: Deluso. Carroccio rievoca Fini: La storia si ripeteLeggi su Sky TG24 l'articolo Vannacci lascia la Lega, Salvini: 'Deluso'. Carroccio rievoca Fini: 'La storia si ripete' ... tg24.sky.it

Vannacci lascia la Lega, Bologna alla finestra: "Al momento nessuna fuga" x.com

Roberto #Vannacci lascia la #Lega: “Proseguo da solo”. Matteo #Salvini è “deluso” Le più belle frasi di Osho per #iltempodioshø https://www.iltempo.it/tempodiosh/2026/02/04/news/osho-vignetta-oggi-roberto-vannacci-lega-futuro-nazionale-matteo-salvini - facebook.com facebook