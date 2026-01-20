Sterilizzazione fallita mamma e papà risarcita per la nascita della figlia non desiderata

La Corte d’appello di Perugia ha riformato una sentenza di primo grado, condannando una struttura sanitaria al risarcimento del danno per una sterilizzazione tubarica mal eseguita. L’errore ha portato alla nascita di una bambina non desiderata, e i genitori coinvolti sono stati riconosciuti come aventi diritto a un risarcimento. La decisione evidenzia l’importanza di un intervento professionale e corretto nelle procedure mediche di sterilizzazione.

I consulenti: era necessaria l'asportazione della tuba, non la semplice legatura. Grave anche il consenso informato "generico" La Corte d'appello di Perugia ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Terni, condannando una struttura sanitaria al risarcimento del danno per una sterilizzazione tubarica mal eseguita. La sentenza, che riconosce il diritto al risarcimento oltre che alla madre, anche al padre, tracciando un importante principio in materia di responsabilità medica per "nascita indesiderata". La vicenda risale all'ottobre del 2012, quando la donna si sottopone a un intervento di sterilizzazione tubarica in occasione di un parto cesareo presso l'ospedale di Narni.

