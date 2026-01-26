Muore dopo tre ricoveri aveva contratto infezioni in ospedale | la famiglia da causa alla Asl

Nel 2021, una donna di 58 anni di Latina è deceduta per shock settico dopo aver trascorso tre ricoveri ospedalieri. La famiglia ha presentato una denuncia contro l’Asl e i medici, accusandoli di infezioni ospedaliere e di cure inadeguate. Questa vicenda solleva questioni sull’assistenza sanitaria e sulla gestione delle infezioni nosocomiali, evidenziando l’importanza di controlli e prevenzione nelle strutture ospedaliere.

Una 58enne di Latina è morta nel 2021 per shock settico dopo tre ricoveri. La famiglia accusa Asl e medici: "Infezioni ospedaliere e cure tardive". Donna muore per infezioni contratte in ospedale: la famiglia fa causa alla Asl Una donna di 58 anni di Latina è deceduta a causa di infezioni contratte durante i ricoveri presso l'ospedale Santa Maria Goretti tra luglio e agosto 2021. Latina, donna morta a 58 anni dopo tre ricoveri nel 2021: la famiglia avvia un'azione contro la Asl Una donna di Latina, di 58 anni, è deceduta nel 2021 dopo aver trascorso complessivamente 48 giorni in ospedale tra luglio e agosto, con tre ricoveri presso il Santa Maria Goretti.

