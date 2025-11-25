' Scatti di storia' al Meis una conferenza per scoprire la fotografa e ritrattista Ghitta Klein Carell

In occasione della mostra 'Viaggio in Italia. Alla scoperta del patrimonio culturale ebraico', il Meis propone per giovedì 27 alle 17.30 un incontro dedicato a Ghitta Klein Carell, la fotografa di ritratti più celebre nell’Italia degli anni ’30. La conferenza, a cura di Roberto Dulio, fa parte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

