Basket la Dole lotta ma non basta | l' ex di turno Grande segna 19 punti e vince Avellino

Riminitoday.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un match senza strappi significativi, contraddistinto dall’equilibrio sovrano, è l’Unicusano Avellino a imporsi nei minuti finali con il risultato di 87-78. La Dole gioca a testa alta, toccando in più occasioni i 7 punti di vantaggio, senza tuttavia riuscire a imporsi nei 10 minuti finali nei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

basket dole lotta bastaBasket, la Dole Rimini lotta ma non riesce mai a girare l'inerzia: biancorossi ko nella trasferta di Brindisi - Per i romagnoli non bastano ben sei uomini in doppia cifra, segnale di una squadra che ha comunque lottato unita ... Scrive riminitoday.it

Basket B donne. Il Project lotta ma non basta - Il Faenza Basket Project subisce una pesante sconfitta contro il Puianello. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Dole Lotta Basta