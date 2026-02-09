LIVE Brescia-Virtus Bologna Serie A basket 2026 in DIRETTA | al PalaLeonessa il big match

Questa sera al PalaLeonessa va in scena il grande match tra Brescia e Virtus Bologna, valido per la Serie A 2026. La Virtus arriva senza Pajola, che rimarrà fuori ancora a lungo, ma le due squadre sembrano schierare gli stessi giocatori di sempre. La partita si annuncia intensa e aperta a ogni risultato. Seguite con noi la diretta per non perdere neanche un’azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:49 Stante l’assenza di Pajola, che sarà prolungata, alla Virtus, per quanto riguarda le due squadre non ci sono particolari variazioni di roster. V nere che proprio oggi hanno mandato Abramo Canka, molto poco utilizzato, in prestito a Roseto, che sta cercando di togliersi dalle sabbie mobili nell’anno del ritorno in Serie A2. 19:46 Non di sola Brescia-Bologna si vive stasera: l’Eurolega porta anche Milano a posticipare, nella fattispecie al PalaVerde di Villorba contro la Nutribullet Treviso. 19:43 Lunedì sera di fuoco, prima contro seconda, una di quelle sere che a Brescia si attende dai giorni della finale scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

