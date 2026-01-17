Schio mantiene l’imbattibilità in Serie A1 femminile con una vittoria convincente a Brescia. La squadra di casa resiste un solo quarto prima di essere sopraffatta dalla solidità e dall’efficacia offensiva delle avversarie. La partita si conferma un ulteriore esempio della crescita e della competitività del campionato, che vede le scegliesi confermarsi come una delle protagoniste principali della stagione.

Nessuna sorpresa a Brescia, dove la Brixia dura un quarto prima di cedere sotto i colpi letali di Schio. Venete che, così, fanno 14 su 14 sin qui in campionato dove dominano e dove, aspettando i match di domani, allungano sul +6 su Venezia e +8 su Campobasso. Buon avvio di Brescia che nei primi minuti gioca punto a punto con Schio, poi con quattro punti consecutivi di Tagliamento allunga la squadra di casa. Rispondono, però, le venete, che spinte da un’ottima Zanardi rimonta, passa avanti e poi cerca di scappare via. Due liberi di Winkowska limitano i danni per Brixia e si va al primo stop sul 18-23. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Schio dilaga a Brescia e resta imbattuta in Serie A1

Leggi anche: Basket femminile, la Reyer Venezia ospita Brescia in Serie A1. Turno di riposo per Schio, Campobasso fa visita a Broni

Leggi anche: Basket femminile, in Serie A1 vincono Roseto, Schio, Campobasso e Broni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Basket femminile: Venezia sogna a lungo, ma Valencia passa nel finale in Eurolega; Serie A1 Femminile, colpo esterno di Campobasso. Bene Schio e Venezia.

Basket femminile, Schio dilaga a Brescia e resta imbattuta in Serie A1 - Nessuna sorpresa a Brescia, dove la Brixia dura un quarto prima di cedere sotto i colpi letali di Schio. oasport.it

Basket femminile, la Reyer Venezia ospita Derthona nel 15esimo turno di Serie A1. Schio vuole continuare a vincere - Dopo gli impegni europei per Venezia e Schio, la Serie A1 di basket femminile è pronta a ripartire in questo fine settimana. oasport.it