Basket femminile Schio dilaga a Brescia e resta imbattuta in Serie A1
Schio mantiene l’imbattibilità in Serie A1 femminile con una vittoria convincente a Brescia. La squadra di casa resiste un solo quarto prima di essere sopraffatta dalla solidità e dall’efficacia offensiva delle avversarie. La partita si conferma un ulteriore esempio della crescita e della competitività del campionato, che vede le scegliesi confermarsi come una delle protagoniste principali della stagione.
Nessuna sorpresa a Brescia, dove la Brixia dura un quarto prima di cedere sotto i colpi letali di Schio. Venete che, così, fanno 14 su 14 sin qui in campionato dove dominano e dove, aspettando i match di domani, allungano sul +6 su Venezia e +8 su Campobasso. Buon avvio di Brescia che nei primi minuti gioca punto a punto con Schio, poi con quattro punti consecutivi di Tagliamento allunga la squadra di casa. Rispondono, però, le venete, che spinte da un’ottima Zanardi rimonta, passa avanti e poi cerca di scappare via. Due liberi di Winkowska limitano i danni per Brixia e si va al primo stop sul 18-23. 🔗 Leggi su Oasport.it
