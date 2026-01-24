Basket femminile Derthona soffre ma batte Battipaglia nell’anticipo di Serie A1

Nell’anticipo di Serie A1, l’Autospeed BCC Derthona ha affrontato una partita difficile contro Battipaglia. La squadra ha mostrato determinazione e resistenza, riuscendo a conquistare la vittoria negli ultimi istanti del match. Un risultato importante che riflette la tenacia delle giocatrici e il percorso di crescita del team in questa stagione.

L’Autospeed BCC Derthona soffre fino alla fine ma negli ultimi minuti riesce ad avere la meglio sull ‘O.ME.P.S Battipaglia nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026. Punteggio di 73-69 per le piemontesi che tornano alla vittoria dopo due pesanti sconfitte. La partita, molto equilibrata, è stata risolta solo nel finale, con le campane che subiscono il loro nono ko consecutivo. Top scorer del match Anastasia Conte e Anaya Peoples con 16 punti. Fontaine e Penna regalano il 4-0 iniziale alle padrone di casa prima che Battipaglia inchiodi la parità grazie a Natabou. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Derthona soffre ma batte Battipaglia nell’anticipo di Serie A1 Leggi anche: Basket femminile: troppo Derthona per il Brixia nell’anticipo di Serie A1 Basket, l’Olimpia Milano soffre fino alla fine ma batte Cantù nell’anticipo di Serie ANell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2025-2026, Olimpia Milano ha affrontato una partita difficile contro Cantù. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: La Reyer alza il muro: Derthona superata di forza al Taliercio; Real Madrid-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. Basket A1 femminile: Venezia sfida Derthona, Schio cerca la quattordicesima vittoriaBasket femminile Serie A1: Schio capolista imbattuta, Venezia sfida Derthona per riscattare la sconfitta in Coppa Italia ... it.blastingnews.com Basket femminile, Venezia batte Derthona. Vincono anche Geas e Campobasso nella 15esima giornata di Serie A1Dopo la netta vittoria di ieri della Famila Wuber Schio ai danni della RMB Brixia, il quindicesimo turno della Serie A1 femminile 2025-2026 di basket è ... oasport.it #DinamoWomen a caccia del riscatto contro #Venezia #Basket femminile, domani mattina al Palaserradimigni la Dinamo Sassari di Citrini ospiterà la Reyer Venezia. - facebook.com facebook Per rialzarci sul campo della Reyer | Lega Basket Femminile Round 15, ore 20:45 | Palasport Taliercio, Mestre (VE) | @REYER1872 | @RaiSport x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.