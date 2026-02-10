Questa sera il Bari affronta lo Spezia in una partita che potrebbe deciderne il destino in classifica. Dopo due sconfitte consecutive, contro Palermo e Mantova, i biancorossi si trovano a rischiare seriamente la zona retrocessione. Il club si prepara alla sfida con la consapevolezza di dover fare punti per uscire dalla crisi, mentre lo Spezia, con un solo punto in più, cerca di sfruttare l’occasione per allontanarsi dalla zona calda. La partita si prospetta aperta e decisiva per entrambe le squadre.

Dopo la sconfitta in casa per 3-0 contro il Palermo, e quella ancora più grave, perché era uno scontro diretto, del “Martelli” contro il Mantova, il Bari è precipitato al penultimo posto in classifica e mercoledì sera ospiterà uno Spezia che ha un solo punto in più per una sfida sportivamente drammatica anche se la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bari-Spezia (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Bari Spezia

Ultime notizie su Bari Spezia

Argomenti discussi: Bari-Spezia: le info utili - SSC Bari; Serie BKT '25/'26: Bari-Spezia, le designazioni - Spezia Calcio; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 24A GIORNATA; Biglietti a metà prezzo per Bari-Spezia e Bari-Sudtirol.

Bari-Spezia, Longo: Inutile parlare di ultima spiaggia. Per vincere bisogna osareIl tecnico ha parlato alla vigilia della delicata sfida del turno infrasettimanale di Serie B in programma mercoledì 11 febbraio al San Nicola ... baritoday.it

Pronostico Bari vs Spezia – 11 Febbraio 2026Nel quadro competitivo della Serie B, il match tra Bari e Spezia si gioca il 11 Febbraio 2026 alle 20:00 allo storico Stadio San Nicola. Una sfida dall’alto ... news-sports.it

Telesveva. . SERIE B | Longo alla vigilia di Bari-Spezia: "Viviamo ogni partita, anche questa, come una possibilità ed un'opportunità. Inutile parlare di gara da ultima spiaggia e speriamo di non doverne giocare mai" #bari #longo #sport - facebook.com facebook

Il Bari al bivio. Sciaudone: «Contro lo Spezia fuori il carattere» x.com