Questa sera alle 20, Avellino e Frosinone si sfidano in una partita importante. Dopo la sconfitta contro il Venezia, il Frosinone di Vivarini cerca punti per risalire la classifica. L’Avellino, invece, vuole approfittarne in casa e fare risultato. La partita si presenta aperta, con le due squadre pronte a darsi battaglia.

Scivolato al terzo posto in classifica dopo il KO interno contro il Venezia il Frosinone di Vivarini è impegnato quest’oggi sul campo dell’Avellino. Irpini sconfitti anche loro in quel di Monza beffati da un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine, dopo essere addirittura passati in vantaggio ad inizio ripresa con Biasci. Terzo KO in 4 gare e zona playoff che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Avellino-Frosinone (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Avellino Frosinone

Questa sera alle 20:00 si gioca l’incontro tra Empoli e Juve Stabia al Castellani, nel 24esimo turno di Serie B.

Questa sera alle 19:00 si gioca il match tra Südtirol e Monza, due squadre di serie B.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Avellino Frosinone

Argomenti discussi: AVELLINO – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA; Avellino-Frosinone: i dettagli per la prevendita biglietti; Diretta Avellino-Frosinone: dove vederla in tv e live streaming | DAZN News IT; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 24A GIORNATA.

Pronostico Avellino-Frosinone: sarà la quarta volta di filaAvellino-Frosinone è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La sconfitta interna contro il Venezia, una ... ilveggente.it

Frosinone verso Avellino: emergenza in difesa e dubbi sugli esterni, chance per CichellaArchiviato il ko contro il Venezia, per il Frosinone è già tempo di voltare pagina: mercoledì ad Avellino Alvini dovrà. tuttob.com

Mercoledi alle 20, si accenderanno i riflettori del Partenio - Lombardi per il turno infrasettimanale L'Avellino dovrà sfidarsi contro il Frosinone - facebook.com facebook

ranco da mercoledì 4 a mercoledì 11 febbraio 2025 Per tutte le info usavellino1912.com/branco-iniziat… Per la prevendita della gara Avellino - Frosinone usavellino1912.com/avellino-frosi… #usavellino1912 #Branco x.com