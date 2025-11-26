Un derby da ultima spiaggia con Daniele Verde arma in più. In vista del sentitissimo match contro la Sampdoria, in programma domenica prossima, al ‘Picco’, lo Spezia ha deciso di reintegrare in gruppo il 29enne attaccante partenopeo, 118 presenze con la maglia bianca, condite da 29 reti all’attivo e 9 assist. Un inserimento nella lista over che, regolamento alla mano, si è reso possibile a seguito dello stop di oltre sessanta giorni di Zurkowski dopo l’operazione a cui si è sottoposto, con conseguente sua esclusione. Una scelta societaria che, dopo l’esclusione irrevocabile del bomber napoletano nella lista over in estate, suona tanto di mossa della disperazione alla luce della drammatica classifica dello Spezia, ultimo in solitario dopo la vittoria della Samp sulla Juve Stabia per un contestato calcio di rigore realizzato da Coda e della penuria di attaccanti, visto gli infortuni di Di Serio e Soleri e delle non ottimali condizioni di Lapadula. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Derby da ultima spiaggia. Spezia reintegra Verde al posto di Zurkowski