Bari scuola Giulio Cesare-Romanazzi | confronto su doppi turni e inclusione per alunni con disabilità Lavori a rilento

Questa mattina a Bari si è tenuto un incontro tra docenti, genitori e rappresentanti delle istituzioni per discutere dei problemi legati ai doppi turni alla scuola Giulio Cesare-Romanazzi. I lavori sono ancora in fase di stallo, e la preoccupazione cresce tra le famiglie di alunni con disabilità, che attendono risposte concrete da settimane. La situazione resta critica, e si spera in interventi rapidi per evitare ulteriori ritardi.

Bari è al centro di un confronto serrato sulla gestione dei doppi turni all'Istituto Giulio Cesare-Romanazzi, con un incontro svoltosi oggi, 10 febbraio 2026, in Città Metropolitana per cercare di accelerare i lavori e tutelare gli studenti, in particolare quelli con disabilità. La questione è emersa dopo le proteste degli studenti di ieri e mira a trovare soluzioni per garantire la continuità didattica durante i lavori di ristrutturazione in corso nei plessi di viale Einaudi e largo Monsignor Curi. La giornata è stata caratterizzata da un tavolo di lavoro convocato dal Garante regionale dei diritti del minore in Puglia, Ludovico Abbaticchio, e dal Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro.

