Barcellona addio ufficiale alla Superlega | il Real Madrid resta solo Niente maxi-penale!

La Superlega si chiude ufficialmente per il Barcellona. La squadra catalana ha annunciato di lasciare il progetto, lasciando il Real Madrid da solo. Nessuna multa o sanzione per i blaugrana, che di fatto abbandonano la competizione. Il capitolo si conclude senza grandi artifici, e il Real Madrid resta l’unica squadra ancora coinvolta.

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il suo abbandono dal progetto Superlega.

Come il Barcellona ha battuto il Real Madrid nella sua terza finale consecutiva

Il Barcellona formalizza l'uscita dalla Superlega europea. Joan Laporta cita pace e sostenibilità come motivi dell'addio.

