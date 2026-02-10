Barcellona addio ufficiale alla Superlega | il Real Madrid resta solo Niente maxi-penale!
La Superlega si chiude ufficialmente per il Barcellona. La squadra catalana ha annunciato di lasciare il progetto, lasciando il Real Madrid da solo. Nessuna multa o sanzione per i blaugrana, che di fatto abbandonano la competizione. Il capitolo si conclude senza grandi artifici, e il Real Madrid resta l’unica squadra ancora coinvolta.
Il Barcellona esce ufficialmente dal progetto Superlega. È rimasto solo il Real Madrid
Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il suo abbandono dal progetto Superlega.
Barcellona abbandona la Superlega: il Real Madrid rimane l'unico club.
Il Real resta solo: anche il Barcellona esce dalla SuperlegaIl Barcellona formalizza l'uscita dalla Superlega europea. Joan Laporta cita pace e sostenibilità come motivi dell'addio. Analisi della rottura con il Real Madrid. sportmediaset.mediaset.it
