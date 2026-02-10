Barcellona addio ufficiale alla Superlega | il Real Madrid resta solo Niente maxi-penale!

Da calcionews24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Superlega si chiude ufficialmente per il Barcellona. La squadra catalana ha annunciato di lasciare il progetto, lasciando il Real Madrid da solo. Nessuna multa o sanzione per i blaugrana, che di fatto abbandonano la competizione. Il capitolo si conclude senza grandi artifici, e il Real Madrid resta l’unica squadra ancora coinvolta.

