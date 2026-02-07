Superlega il Barcellona abbandona definitivamente il progetto Il comunicato ufficiale del club catalano

Il Barcellona ufficializza la sua uscita dalla Superlega. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e polemiche, e il club catalano annuncia di non voler più partecipare al progetto. La scelta chiude definitivamente questa fase e lascia molti tifosi e analisti senza dubbi: il progetto è ormai sfumato.

Il Barcellona ha deciso di abbandonare in maniera definitiva il progetto Superlega: è arrivato anche il comunicato ufficiale del club catalano. La Juve osserva da spettatrice interessata l’ultimo, fragoroso crollo di quello che doveva essere il futuro del calcio europeo. Con un comunicato ufficiale che non lascia spazio a dubbi, il Barcellona ha annunciato il proprio ritiro definitivo dalla Superlega. La nota del club blaugrana sancisce la fine di un’era di tensioni diplomatiche: «L’FC Barcelona comunica di aver formalmente notificato in data odierna alla European Super League Company e ai club coinvolti la propria uscita dal progetto della Superlega europea». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Superlega, il Barcellona abbandona definitivamente il progetto. Il comunicato ufficiale del club catalano Approfondimenti su Barcellona Superlega Barcellona abbandona ufficialmente la Superlega: il comunicato che segna l'addio Barcellona ha deciso di lasciare ufficialmente la Superlega europea. Cancelo Barcellona, ufficiale il ritorno in blaugrana! Ecco quanto pagherà il club catalano e come è strutturato il prestito Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno di João Cancelo, con dettagli su costi e modalità del trasferimento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Barcellona Superlega Superlega, il Barcellona si ritira dal progetto: è ufficiale. Resta solo il Real MadridLa Superlega europea perde un altro pezzo, forse quello decisivo. Dopo anni di resistenze, ripensamenti e battaglie legali, anche il Barcellona ha deciso di tirarsi fuori dal progetto che nel 2021 ave ... tuttosport.com Clamoroso, anche il Barcellona esce dalla Superlega: resta solo il Real MadridIl Barcellona è ufficialmente fuori dal progetto Superlega. Un progetto, a questo punto, sostenuto oramai solamente dal Real Madrid di Florentino Pérez. A comunicare l'uscita è stato lo stesso club ... corrieredellosport.it Clamoroso, anche il #Barcellona esce dalla Superlega: resta solo il Real Madrid x.com Il Barcellona dice addio alla Superlega Anche i blaugrana escono di scena facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.