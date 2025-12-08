Esplosione in casa a Barberino del Mugello muore 71enne

(Adnkronos) – Un'esplosione nella notte ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano dello stabile, senza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

