Esplosione in casa a Barberino del Mugello muore 71enne
(Adnkronos) – Un'esplosione nella notte ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano dello stabile, senza .
