Barberino di Mugello esplosione e incendio in una palazzina | muore un uomo
Barberino di Mugello (Firenze), 8 dicembre 2025 – Un boato all’alba di lunedì 8 dicembre ha squarciato il silenzio di via Garibaldi a Barberino di Mugello. Poco dopo le 4 in un appartamento al primo piano del civico 8 è avvenuta un’esplosione che ha subito innescato un incendio. Il proprietario di casa, un uomo di 71 anni, è morto durante la deflagrazione. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i vigili del fuoco che hanno verificato la stabilità della struttura e delle abitazioni circostanti e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Autostrada A1: chiusura notturna tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino di Mugello
Cervo incastrato a Barberino di Mugello, chiusa l'autostrada A1: così gli agenti hanno salvato l'animale
Barberino del Mugello, cervo ferito e “intrappolato” in A1: salvato dalla Polizia stradale
Il corso si svolgerà nei locali del Centro Civico di Barberino di Mugello per 6 incontri a cominciare dal 6 febbraio... - facebook.com Vai su Facebook
“Sono scappati dalle auto, il fumo era ovunque”: A1, rogo nella galleria dove morirono in 5 - Barberino del Mugello (Firenze), 7 agosto 2025 – L’incendio di un camion ha creato nuovamente il caos in A1, nella galleria di Base in direzione Bologna, tra i caselli di Firenzuola e Badia. Come scrive lanazione.it