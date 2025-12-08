Barberino di Mugello esplosione e incendio in una palazzina | muore un uomo

Barberino di Mugello (Firenze), 8 dicembre 2025 – Un boato all’alba di lunedì 8 dicembre ha squarciato il silenzio di via Garibaldi a Barberino di Mugello. Poco dopo le 4 in un appartamento al primo piano del civico 8 è avvenuta un’esplosione che ha subito innescato un incendio. Il proprietario di casa, un uomo di 71 anni, è morto durante la deflagrazione. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i vigili del fuoco che hanno verificato la stabilità della struttura e delle abitazioni circostanti e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

