Magda si è commossa fino alle lacrime durante la puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. La donna ha vissuto un momento difficile davanti alle telecamere, mentre Maria De Filippi ha messo in imbarazzo Gemma Galgani con una battuta diretta. La scena ha colpito il pubblico, lasciando tutti senza parole.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 28 gennaio 2026, c’è stato un momento molto provante per Magda. Gemma Galgani, invece, è stata come sempre oggetto di critiche per i comportamenti che assume nei riguardi dei corteggiatori che palesemente non le interessano, mentre per Alessio Pili Stella e Rosanna Siino ci sono stati dei colpi di scena. Inoltre, c’è stato anche uno scontro tra Edoardo e Paola. Momento delicato per Magda a Uomini e Donne, colpo di scena per Alessio e Rosanna. La puntata di oggi di UeD è cominciata con un blocco dedicato a Mario Lenti, Magda e Isabella. Il cavaliere ha esordito dicendo di aver trovato Magda un po’ fredda nei suoi riguardi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Magda in lacrime per Mario Lenti a UeD, Maria De Filippi asfalta Gemma Galgani

Approfondimenti su Mario Lenti

Giorgio Manetti torna a sollevare polemiche su Uomini e Donne, puntando il dito contro Gemma Galgani e Mario Lenti.

Ultime notizie su Mario Lenti

Uomini e donne, anticipazioni: Gemma in lacrime per gli attacchi, Magda piange per LentiLe anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 6 gennaio, svelano che Gemma ha iniziato una nuova conoscenza. La dama è uscita a cena con un signore del ... it.blastingnews.com

Uomini e donne, Claudia Lenti: 'Gemma ha adocchiato mio padre sui social molti mesi fa' https://blstg.news/e1lB/ Il sentimento di Gemma Galgani nei confronti di Mario Lenti è sicuramente uno degli argomenti più discussi di questa parte di stagione di Uomini - facebook.com facebook