Gemma Galgani visitata dal medico a UeD Barbara De Santi fa uno show VIDEO

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, emozioni a mille: Gemma Galgani, sentendosi poco bene, è stata visitata dal medico, mentre Barbara De Santi ha regalato uno spettacolo indimenticabile. Tra colpi di scena e momenti movimentati, il talk show si è concluso in grande stile, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e tante domande.

gemma galgani visitata dal medico a ued barbara de santi fa uno show video

© Tutto.tv - Gemma Galgani visitata dal medico a UeD, Barbara De Santi fa uno show VIDEO

Oggi è andata in onda l’ultima puntata di quest’anno di Uomini e Donne. Il talk show ha chiuso in bellezza con blocchi decisamente movimentati, tra cui uno legato a Gemma Galgani, che si è sentita poco bene ed è stata visitata dal medico dello staff, ma non solo, anche Barbara De Santi si è guadagnata la scena con uno show. Ecco cosa è successo. Il malore di Gemma Galgani a UeD, con tanto di intervento del medico. Nella puntata del 19 dicembre di Uomini e Donne c’è stato un blocco inerente Gemma Galgani. La donna è apparsa ancora molto turbata dopo un ballo avuto con Mario Lenti, durante il quale lui le ha detto delle cose molto belle. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Leggi anche: Gemma Galgani fa uno show contro Magda a UeD, Cinzia Paolini fa un’altra gaffe

Leggi anche: Anticipazioni settimanali UeD: torna Barbara De Santi, Gemma fa body shaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

gemma galgani visitata medicoUomini e Donne, l'opinione della puntata: medico in studio per Gemma, Barbara fa una sceneggiata - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 19 dicembre 2025 su Canale 5, Gemma Galgani viene visitata da un medico mentre Barbara De Santi minaccia di andarsene. comingsoon.it

gemma galgani visitata medicoGemma Galgani crolla a Uomini e Donne: in studio arriva il medico/ Tina: “Colpa di Mario Lenti” - Gemma Galgani, dopo un ballo con Mario Lenti a Uomini e Donne, crolla e Tina Cipollari, in studio, porta il dottore. ilsussidiario.net

A "Uomini e Donne" arriva il medico in studio per Gemma - Per questo, Tina Cipollari ha deciso di portare in studio il medico: "Dottore, la situazione è questa: ha quasi perso conoscenza ... tgcom24.mediaset.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.