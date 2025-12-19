Gemma Galgani visitata dal medico a UeD Barbara De Santi fa uno show VIDEO

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, emozioni a mille: Gemma Galgani, sentendosi poco bene, è stata visitata dal medico, mentre Barbara De Santi ha regalato uno spettacolo indimenticabile. Tra colpi di scena e momenti movimentati, il talk show si è concluso in grande stile, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e tante domande.

© Tutto.tv - Gemma Galgani visitata dal medico a UeD, Barbara De Santi fa uno show VIDEO Oggi è andata in onda l'ultima puntata di quest'anno di Uomini e Donne. Il talk show ha chiuso in bellezza con blocchi decisamente movimentati, tra cui uno legato a Gemma Galgani, che si è sentita poco bene ed è stata visitata dal medico dello staff, ma non solo, anche Barbara De Santi si è guadagnata la scena con uno show. Ecco cosa è successo. Il malore di Gemma Galgani a UeD, con tanto di intervento del medico. Nella puntata del 19 dicembre di Uomini e Donne c'è stato un blocco inerente Gemma Galgani. La donna è apparsa ancora molto turbata dopo un ballo avuto con Mario Lenti, durante il quale lui le ha detto delle cose molto belle.

Sei un pagliaccio per quello che stai facendo. " Così Gemma Galgani si è rivolta a Mario, lasciando poco spazio a dubbi su come si senta in questa fase del suo viaggio a Uomini e Donne. Da anni Gemma partecipa al programma, ma trovare la persona giusta - facebook.com facebook

