Baracchi di Storie Italiane replica a Chiara Cainelli | Bullismo è una cosa seria spero non lo usi per visibilità

Chiara Cainelli e l’opinionista di Storie Italiane si scambiano accuse sul bullismo. Cainelli aveva detto che l’altro aveva usato il tema per visibilità, lui replica che il bullismo è una cosa seria e condanna sia chi lo subisce sia chi lo fa subire. La discussione diventa una disputa aperta tra le due, senza sconti.

L'opinionista di Storie Italiane replica a Chiara Cainelli, che l'aveva accusata di aver trasformato il tema sociale del bullismo in un processo alla sua partecipazione al Grande Fratello: "Condanno sia ciò che tu subisci che ciò che tu hai fatto subire".🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Cainelli si è presentata a Storie Italiane per discutere di bodyshaming sui social, ma l'attenzione della puntata si è spostata subito sul Grande Fratello.

Scontri tra i giornalisti di Storie Italiane e del Tg1 si sono verificati fuori dal carcere di Civitavecchia, dove è detenuto Claudio Carlomagno.

