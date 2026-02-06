Chiara Cainelli contro l'opinionista di Storie Italiane | Invitata per parlare di altro focus spostato sul GF

Chiara Cainelli si è presentata a Storie Italiane per discutere di bodyshaming sui social, ma l'attenzione della puntata si è spostata subito sul Grande Fratello. L'ospite sperava di affrontare un tema importante, invece si è trovata a confrontarsi con domande e commenti legati al reality, lasciando poco spazio alla sua richiesta di parlare di altro.

Chiara Cainelli era stata ospite a Storie Italiane per parlare del tema del bodyshaming sui social, ma non tutto è andato come previsto. Lo sfogo dell'ex del GF contro l'opinionista della trasmissione: "Analisi basata su valutazioni personali di simpatia o antipatia".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Storie Italiane

Scontri tra i giornalisti di Storie Italiane e del Tg1 si sono verificati fuori dal carcere di Civitavecchia, dove è detenuto Claudio Carlomagno.

Il capitano dello Swindon Town, Ollie Clarke, è stato squalificato per sette giornate dalla Football Association a causa di un comportamento ritenuto grave durante una partita, coinvolgendo un episodio che ha portato all’espulsione per aver violato le parti intime di un avversario.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Storie Italiane

Argomenti discussi: Mi chiamavano peppa pig, lo sfogo di Chiara Cainelli a La volta buona; Chiara Cainelli si opera: Basta con i paragoni a Peppa Pig per il doppio mento; Chiara Cainelli: Mi chiamavano Peppa Pig per il mio mento, sono ricorsa alla chirurgia per questo; Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, un anno d’amore silenzioso dopo il Gf: Siamo sereni e complici, consapevoli della forza del nostro rapporto. E la ex gieffina racconta il suo passato difficile: Mi chiamavano Peppa Pig.

Chiara Cainelli contro l’opinionista di Storie Italiane: Invitata per parlare di altro, focus spostato sul GFChiara Cainelli era stata ospite a Storie Italiane per parlare del tema del bodyshaming sui social, ma non tutto è andato come previsto ... fanpage.it

Chiara Cainelli, perché si è operata al doppio mento: 'Al GF mi paragonavano a un maiale'Sui social l'ex concorrente del GF ha spiegato perché si è operata al doppio mento: 'Influenzata dai commenti della gente' ... it.blastingnews.com

#ChiaraCainelli da’ la sua versione dei fatti su quanto accaduto a #StorieItaliane. Dopo il diverbio avvenuto ieri durante la puntata di Storie Italiane, Chiara Cainelli, tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha voluto rispondere pubblicamente facebook

“Le offese mi hanno segnata. Per questo ho deciso di ricorrere alla chirurgia estetica”. Chiara Cainelli a #LVB x.com