Torre Pellice le vacanze di Natale finiscono con la scuola inagibile | tubo rotto e studenti costretti a tornare a casa
A Torre Pellice, le vacanze natalizie si concludono con una difficile ripresa scolastica, a causa di una perdita d'acqua che ha reso inagibile la sede centrale dell’istituto comprensivo Gianni Rodadi in viale Dante. Gli studenti sono stati temporaneamente rimandati a casa mentre si interviene per riparare i danni e garantire la riapertura della scuola.
La sede centrale dell’istituto comprensivo Gianni Rodadi di Torre Pellice, in viale Dante, è inagibile per via di una perdita d’acqua. Le famiglie lo hanno scoperto oggi, 7 gennaio, quando gli studenti sarebbero dovuti tornare a lezione dopo le vacanze di Natale. La scuola, però, non ha potuto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
