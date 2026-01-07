Torre Pellice le vacanze di Natale finiscono con la scuola inagibile | tubo rotto e studenti costretti a tornare a casa

A Torre Pellice, le vacanze natalizie si concludono con una difficile ripresa scolastica, a causa di una perdita d'acqua che ha reso inagibile la sede centrale dell’istituto comprensivo Gianni Rodadi in viale Dante. Gli studenti sono stati temporaneamente rimandati a casa mentre si interviene per riparare i danni e garantire la riapertura della scuola.

