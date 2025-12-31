La bandiera in questo servizio TV non mostra una svastica nazista

Un fotogramma del servizio del TG3 mostra, sullo sfondo di un’intervista a un militare ucraino, una bandiera con un’aquila imperiale. Tuttavia, questa bandiera non presenta simboli nazisti o svastiche, ma richiama la tradizione dell’Impero Romano. È importante analizzare con attenzione le immagini per evitare fraintendimenti e interpretazioni errate di simboli storici o politici.

Circola un fotogramma, tratto da un servizio del TG3, che mostrerebbe sullo sfondo di un’intervista a un militare ucraino una presunta bandiera con l’aquila imperiale legata alla tradizione dell’Impero Romano e la svastica nazista. La stessa bandiera è sfocata, come il resto dello sfondo presente nel fotogramma del servizio televisivo. Osservando la stessa intervista, pubblicata dalla BBC, è possibile ricostruire la simbologia e dimostrare l’assenza della svastica, di fatto vietata per legge in Ucraina insieme a tutta la propaganda e simbologia nazista. Per chi ha fretta. Il fotogramma del TG3 è reale e non è un fotomontaggio. 🔗 Leggi su Open.online

La bandiere più bella che ci sia: presentata la mostra che ripercorre la storia del nostro Tricolore.

