Bambina incinta | il papà l' ha violentata ripetutamente

La polizia ha arrestato un uomo accusato di aver violentato ripetutamente una bambina molto giovane, che ora si trova incinta. La vittima, ancora minorenne, ha raccontato di aver subito abusi per anni, finché la sua gravidanza ha portato alla scoperta di quanto accaduto. Gli agenti stanno indagando sui dettagli di questa terribile vicenda.

Una vicenda drammatica si è verificata a Valtrompia, Brescia, dove una bambina di 10 anni, ospite di un centro d'accoglienza, è stata vittima di violenza sessuale e ha successivamente rimediato una gravidanza.

Un immigrato bengalese che ha violentato e messo incinta una bambina di 10 anni in un centro di accoglienza è stato condannato a soli 5 anni di carcere. Come mai una pena così ridicola per un crimine tanto grave Il giudice del tribunale ha riqualificato il re x.com