Bambina rimane incinta è stata violentata dal padre | arrestato

Un padre è stato arrestato dopo che la sua bambina di pochi anni è rimasta incinta. La polizia ha scoperto che l’uomo ha ripetutamente violentato la figlia, provocandone la gravidanza. Ora il giudice deciderà sulle accuse e sul suo futuro.

Un padre è stato arrestato con l'accusa di aver violentato ripetutamente la figlioletta ancora minorenne, provocandone la gravidanza. L'uomo, un cittadino straniero, è in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura. La Squadra Mobile della Questura di Brescia ha proceduto all'arresto dell'uomo. Ora è in carcere a Canton Mombello.

