Bambina rimane incinta è stata violentata dal padre | arrestato

Un padre è stato arrestato dopo che la sua bambina di pochi anni è rimasta incinta. La polizia ha scoperto che l’uomo ha ripetutamente violentato la figlia, provocandone la gravidanza. Ora il giudice deciderà sulle accuse e sul suo futuro.

Un padre è stato arrestato con l’accusa di aver violentato ripetutamente la figlioletta ancora minorenne, provocandone la gravidanza. L’uomo, un cittadino straniero, è in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura.La tragedia è emersa.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Bambina violentata e rimasta incinta, l'orrore nel centro d'accoglienza: uomo condannato a soli 5 anni

Una vicenda drammatica si è verificata a Valtrompia, Brescia, dove una bambina di 10 anni, ospite di un centro d'accoglienza, è stata vittima di violenza sessuale e ha successivamente rimediato una gravidanza.

Bambina violentata e incinta: la mamma si accorge di tutto, chiesta una condanna a 6 anni di carcere

Bambina rimane incinta, è stata violentata dal padre: arrestatoLa Squadra Mobile della Questura di Brescia ha proceduto all’arresto dell’uomo. Ora è in carcere a Canton Mombello ... bresciatoday.it

Mise incinta una bambina di 10 anni, 29enne condannato solo per atti sessuali con minori: «Non fu violenza». Polemica sulla sentenzaCinque anni di reclusione. È questa la sentenza emessa dal giudice al termine del processo con rito abbreviato a carico di un cittadino bengalese di 29 anni, accusato di aver messo incinta una bambina ... leggo.it

