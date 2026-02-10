Bad Bunny al Super Bowl ha dato una bella strigliata ha detto | il re Trump è nudo Penso farò cinema da vecchia perché sarò pazzesca | così Malika Ayane

10 feb 2026

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha fatto parlare molto di sé. Il cantante portoricano ha lanciato alcune frecciate, dicendo che il re, ovvero Trump, è nudo. Intanto, Malika Ayane si prepara a tornare a Sanremo con il brano “Animali notturni”, cinque anni dopo la sua ultima partecipazione.

A 5 anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “Animali notturni”. Dal 27 febbraio sarà disponibile anche l’esclusiva versione 45 giri che conterrà il brano sanremese (lato A) e l’inedita versione “(siamo tutti) animali notturni” (lato B) realizzata insieme ai Dov’è Liana, il talentuoso trio francese che mescola french touch, influenze italiane ed elettroniche. “Animali notturni” è stato scritto dalla stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, che hanno anche composto il brano insieme a Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

