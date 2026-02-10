Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha fatto parlare molto di sé. Il cantante portoricano ha lanciato alcune frecciate, dicendo che il re, ovvero Trump, è nudo. Intanto, Malika Ayane si prepara a tornare a Sanremo con il brano “Animali notturni”, cinque anni dopo la sua ultima partecipazione.

A 5 anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “Animali notturni”. Dal 27 febbraio sarà disponibile anche l’esclusiva versione 45 giri che conterrà il brano sanremese (lato A) e l’inedita versione “(siamo tutti) animali notturni” (lato B) realizzata insieme ai Dov’è Liana, il talentuoso trio francese che mescola french touch, influenze italiane ed elettroniche. “Animali notturni” è stato scritto dalla stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, che hanno anche composto il brano insieme a Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bad Bunny al Super Bowl ha dato una bella strigliata, ha detto: il re (Trump) è nudo. Penso farò cinema da vecchia perché sarò pazzesca”: così Malika Ayane

Approfondimenti su Bad Bunny Super Bowl

La tensione saliva già da giorni prima dell’evento, e alla fine Bad Bunny ha fatto il suo debutto sul palco del Super Bowl 2026.

Ieri sera al Levi’s Stadium di Santa Clara, Bad Bunny ha portato sul palco uno spettacolo che ha diviso il pubblico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bad Bunny Super Bowl

Argomenti discussi: Come Bad Bunny è riuscito a portare Porto Rico al Super Bowl, con tanto di matrimonio sul palco; Bad Bunny al Super Bowl LX: gli Stati Uniti non sono l’America; Lo show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 è stato un atto gioioso di resistenza anti Trump; Bad Bunny al Super Bowl: il racconto dell’halftime | Ticketmaster.

Lo spettacolo di Bad Bunny al Super Bowl è stato all’altezza delle aspettativeIl cantante portoricano ha celebrato la storia e la cultura della sua isola, con un messaggio politico di unità a tutta l'America ... ilpost.it

Bad Bunny festeggia con Lady Gaga e Ricky Martin l’orgoglio portoricano al Super Bowl. L’appello delle Nazioni americane e poi: Mia patria, siamo ancora quiIl rapper portoricano porta la sua cultura al Super Bowl con Lady Gaga e Ricky Martin. Trump attacca: Spettacolo terribile ... ilfattoquotidiano.it

Dai Green Day a Bad Bunny, lo show ha mostrato un’America che il presidente detesta: multiculturale, multirazziale, non allineata. Lui reagisce come sempre, insultando. Perché quello visto in mondovisione non è stato solo uno spettacolo: è stato un atto politi facebook

In un fiore rosso e un abito celeste, indossati durante l'Halftime Show di Bad Bunny, c'erano High School Musical, Celia Cruz e Porto Rico. E vi spieghiamo il perché x.com