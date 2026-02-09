La tensione saliva già da giorni prima dell’evento, e alla fine Bad Bunny ha fatto il suo debutto sul palco del Super Bowl 2026. Dopo il trionfo ai Grammy, il cantante portoricano ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, diventando il primo artista a esibirsi durante l’intervallo in lingua spagnola. Si parla di un pagamento elevato per questa performance, anche se i dettagli non sono stati ufficialmente confermati. Intanto, Trump non ha partecipato, lasciando spazio a molte speculazioni sulle ragioni di questa assenza.

Dopo il successo ai Grammy Awards, Bad Bunny era attesissimo al Super Bowl. Ha fatto la storia come primo artista a esibirsi nell’intervallo del Super Bowl in lingua spagnola. Un’esibizione ricca di riferimenti culturali e sociali, come la storia di Porto Rico, tra corruzione, immigrazione, disparità sociale e il rapporto con gli Stati Uniti. Il Super Bowl è un palco importante, la coronazione di una carriera o il suo lancio. Ha visto le esibizioni memorabili di Michael Jackson, Prince e Kendrick Lamar. Si può pensare che un simile palco abbia un importante ritorno economico, ma non è così. Chi è Bad Bunny. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bad Bunny al Super Bowl 2026, quanto è stato pagato e perché Trump non ha partecipato

Approfondimenti su Super Bowl 2026

La notte del Super Bowl i Seattle Seahawks hanno conquistato il titolo, battendo i rivali e portando a casa la vittoria.

Durante il suo spettacolo al Super Bowl, Bad Bunny ha portato sul palco energia e passione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX; Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady Gaga; Tutto quello che c'è da sapere sull'Halftime Show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 (e dove e come guardarlo in Italia); Super Bowl 2026: Bad Bunny protagonista dell'halftime show e tutti gli ospiti musicali.

Bad Bunny festeggia con Lady Gaga e Ricky Martin l’orgoglio portoricano al Super Bowl. Donald Trump disgustato: Terribile. Uno schiaffo alla NazioneIl rapper portoricano porta la sua cultura al Super Bowl con Lady Gaga e Ricky Martin. Trump attacca: Spettacolo terribile ... ilfattoquotidiano.it

Super Bowl 2026, Bad Bunny trionfa all’halftime: le foto dello showGrande spettacolo di Bad Bunny al Super Bowl 2026. L'artista portoricano ha conquistato il pubblico del Levi's Stadium di Santa Clara, in California, durante ... lapresse.it

Trump ha prontamente definito «terribile» lo spettacolo di Bad Bunny, che però è piaciuto moltissimo ai media e in queste ore è raccontato come il più creativo e riuscito dai tempi di quello che fece Prince nel 2007 facebook

Opiniones sinceras del espectáculo de Bad Bunny: x.com