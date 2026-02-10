Baby ballerino bullizzato a Ischia Zabatta Avs | Pregiudizi inaccettabili
Il caso di un bambino di Ischia che ha subito bullismo per la sua passione per la danza ha scosso la comunità. Enzo Paolo Turchi ha commentato l’accaduto, definendo inaccettabili i pregiudizi di genere che ancora resistono nel 2026. La vicenda mette in luce come l’ignoranza possa bloccare i sogni dei più giovani, anche in un’isola come questa.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Le parole di Enzo Paolo Turchi sul caso del bimbo di Ischia colpiscono nel segno: è intollerabile che nel 2026 un bambino debba rinunciare alla propria passione per colpa di stereotipi di genere e ignoranza. La danza non ha sesso, ma il bullismo ha colpevoli precisi e alcune volte radici familiari e culturali”. Così Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde ed esponente di AVS. “Oggi però le istituzioni non sono più disarmate. La Legge 702024, a prima firma del nostro deputato Devis Dori (AVS), offre strumenti concreti: non si limita a punire, ma punta su percorsi rieducativi e riparativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Ischia BabyBallerino
"Bullizzato per la danza, mi hanno aggredito alle spalle". Il racconto del ballerino barese Mattia Zenzola
Oggi Mattia Zenzola ha 22 anni ed è uno dei ballerini più noti in Italia, grazie alla vittoria ad Amici 2023.
Congratulazioni di AVS Sannio a Fiorella Zabatta nominata Assessora regionale
AVS Sannio si congratula con Fiorella Zabatta per la nomina a Assessora regionale della Campania.
Un ballerino danza, perché il suo sangue danza nelle vene #dance #baby #classico - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.