Baby ballerino bullizzato a Ischia Zabatta Avs | Pregiudizi inaccettabili

Il caso di un bambino di Ischia che ha subito bullismo per la sua passione per la danza ha scosso la comunità. Enzo Paolo Turchi ha commentato l’accaduto, definendo inaccettabili i pregiudizi di genere che ancora resistono nel 2026. La vicenda mette in luce come l’ignoranza possa bloccare i sogni dei più giovani, anche in un’isola come questa.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Le parole di Enzo Paolo Turchi sul caso del bimbo di Ischia colpiscono nel segno: è intollerabile che nel 2026 un bambino debba rinunciare alla propria passione per colpa di stereotipi di genere e ignoranza. La danza non ha sesso, ma il bullismo ha colpevoli precisi e alcune volte radici familiari e culturali". Così Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde ed esponente di AVS. "Oggi però le istituzioni non sono più disarmate. La Legge 702024, a prima firma del nostro deputato Devis Dori (AVS), offre strumenti concreti: non si limita a punire, ma punta su percorsi rieducativi e riparativi.

