congratulazioni di avs sannio a fiorella zabatta nominata assessora regionale

AVS Sannio si congratula con Fiorella Zabatta per la nomina a Assessora regionale della Campania. Un riconoscimento importante che testimonia il suo percorso di competenza e impegno nel settore pubblico. L’alleanza esprime stima per questa nomina, evidenziando il valore della sua dedizione e professionalità nel ruolo politico e amministrativo.

Tempo di lettura: 2 minuti Alleanza Verdi e Sinistra del Sannio esprime le più vive congratulazioni a Fiorella Zabatta per la nomina ad Assessora della Regione Campania, un incarico di grande rilievo politico e amministrativo che riconosce il percorso, la competenza e l’impegno maturati negli anni. Le deleghe attribuite all’assessora Zabatta rappresentano un ambito di responsabilità ampio e strategico per il presente e il futuro della Campania. Dalle Politiche Giovanili allo Sport, dalla Protezione Civile alla Biodiversità, fino a Riforestazione, Pesca e acquacoltura e Tutela degli animali, si tratta di settori centrali per affrontare le grandi sfide ambientali, sociali e territoriali che la nostra regione è chiamata a governare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

