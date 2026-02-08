Bullizzato per la danza mi hanno aggredito alle spalle Il racconto del ballerino barese Mattia Zenzola

Oggi Mattia Zenzola ha 22 anni ed è uno dei ballerini più noti in Italia, grazie alla vittoria ad Amici 2023. Ma la sua strada non è stata semplice. Ricorda di essere stato bullizzato per la passione per la danza e di aver subito un’aggressione alle spalle. La sua storia rivela come un talento può essere messo alla prova, ma anche come si può reagire e andare avanti.

