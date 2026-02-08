Bullizzato per la danza mi hanno aggredito alle spalle Il racconto del ballerino barese Mattia Zenzola
Oggi Mattia Zenzola ha 22 anni ed è uno dei ballerini più noti in Italia, grazie alla vittoria ad Amici 2023. Ma la sua strada non è stata semplice. Ricorda di essere stato bullizzato per la passione per la danza e di aver subito un’aggressione alle spalle. La sua storia rivela come un talento può essere messo alla prova, ma anche come si può reagire e andare avanti.
Oggi, a 22 anni, è un ballerino di successo, ma la strada, per Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, non è stata sempre facile. Lo racconta in un'intervista a Vanity Fair, scegliendo di parlare anche dei momenti non facili del percorso, come quando, da ragazzino, era vittima di bullismo.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Mattia Zenzola
Mattia Zenzola di Amici: “Bullizzato per i capelli lunghi e lo smalto, mi colpirono alle spalle facendomi cadere”
Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici e ora ballerino professionista, rivela di essere stato vittima di bullismo per via dei capelli lunghi e dello smalto.
“Bullizzato alle medie. Ballavo, avevo i capelli lunghi, mettevo lo smalto. Qualcuno mi colpì violentemente da dietro”: lo rivela Mattia Zenzola di “Amici”
Mattia Zenzola, vincitore della 22esima edizione di “Amici”, ricorda il suo passato da bulizzato alle medie.
Danza per la panza - canta Sofia Del Baldo
Ultime notizie su Mattia Zenzola
Mattia Zenzola di Amici: Bullizzato per i capelli lunghi e lo smalto, mi colpirono alle spalle facendomi cadereMattia Zenzola, ex vincitore di Amici e oggi ballerino professionista, ha raccontato di essere stato bullizzato in passato per via della sua passione per ... fanpage.it
“Mi colpirono alle spalle facendomi cadere” Mattia Zenzola ha raccontato di essere stato bullizzato facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.