Bambino di 11 anni investito da auto nel torinese è grave

Questa sera ad Avigliana, nel torinese, un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e le sue condizioni sono gravi. I soccorritori hanno portato il bambino in ospedale, ma la situazione resta critica. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire cosa sia successo.

(Adnkronos) – Grave incidente stradale questa sera intorno alle 20 ad Avigliana, nel torinese. Per cause ancora in corso di accertamento, un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze e un elicottero ed è stato proprio quest'ultimo a trasportare

