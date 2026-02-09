Terribile incidente a Drubiaglio di Avigliana | ragazzino di 11 anni investito da un' auto è in condizioni gravi

Nella serata di oggi, a Drubiaglio di Avigliana, un ragazzino di 11 anni è stato investito da un’auto in via Moncenisio. L’incidente è avvenuto vicino all’incrocio con via dei Salici. Le condizioni del bambino sono gravi; è stato portato d’urgenza in ospedale. La polizia sta raccogliendo testimonianze e ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Un terribile incidente è avvenuto nella prima serata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, in via Moncenisio (l'ex statale 24) a Drubiaglio di Avigliana, in prossimità dell'incrocio con via dei Salici. Un ragazzino di 11 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, venendo sbalzato sull'asfalto. La persona al volante della vettura si è immediatamente fermata a soccorrerlo e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero con due ambulanze e con l'elisoccorso. È stato quest'ultimo a trasportare la vittima all'ospedale Cto di Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it

