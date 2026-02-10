Avellino quasi un chilo di cocaina e più di 11mila euro in contanti | arrestato 36enne

I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 36 anni trovato in possesso di quasi un chilo di cocaina e oltre 11mila euro in contanti. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto la droga nascosta in casa dell’uomo, che ora si trova in cella in attesa di giudizio.

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 36enne del posto, ritenuto responsabile di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando i militari della Sezione Operativa, impegnati in un.

