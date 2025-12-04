Aumenta la nuvolosità con deboli piogge in serata

Il tempo a Bergamo per la giornata di giovedì 4 dicembre – secondo 3BMeteo – nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1516m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sulla Lombardia Dopo le previsioni del tempo a Bergamo, diamo un’occhiata alla Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

