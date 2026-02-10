Domani sera si gioca ad Avellino la partita tra gli irpini e i ciociari, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. L’Avellino cerca punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Frosinone vuole tornare in testa alla classifica. La sfida si annuncia combattuta e decisiva per entrambe le squadre.

G ara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano gli irpini in cerca di punti per evitare la retrocessione, e i ciociari che vogliono riappropiarsi della vetta. Avellino-Frosinone si giocherà mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Situazione piuttosto delicata quella attuale per gli irpini, che devono fare i conti con il dodicesimo posto con 28 punti, e un margine di sei lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La squadra di Biancolino cercherà di riscattare la sconfitta di Monza, malgrado l’avversario sia molto ostico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Avellino-Frosinone, ventiquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

