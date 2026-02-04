La Fiorentina affronta il Torino nella ventiquattresima giornata di Serie A. I viola cercano di reagire dopo un periodo difficile, mentre i granata, in ripresa, vogliono confermarsi in una partita importante. La sfida si gioca in un momento di tensione per entrambe le squadre, con le due formazioni pronte a lottare su ogni pallone.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i granata in ripresa i viola sono chiamati all’ennesima reazione dopo un periodo negativo. Fiorentina vs Torino si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’inizio d’anno aveva fatto ben sperare in casa viola con ben quattro risultati utili consecutivi, poi di nuovo il buio con tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia, che ha ripiombato la squadra di Vanoli nel baratro. Adesso la squadra di Vanoli non ha molto tempo per rialzarsi, per cui ogni punto perso potrebbe risultare letale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Torino, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

