Avellino-Frosinone | la lista dei convocati di mister Biancolino

Questa mattina mister Biancolino ha annunciato la lista dei convocati per la partita di domenica tra Avellino e Frosinone. Sono 11 i giocatori chiamati, tra cui Iannarilli, Sala, Palmiero e Tutino. La squadra si prepara a scendere in campo, con l’obiettivo di ottenere punti importanti in questa fase del campionato.

L'Avellino ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Raffaele Biancolino per la gara in programma domani contro il Frosinone, valida per la 24ª giornata del campionato di Serie B In vista del match tra Avellino e Frosinone, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.

