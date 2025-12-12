Catanzaro-Avellino i convocati di Biancolino

In vista della sfida tra Catanzaro e Avellino per la sedicesima giornata di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha ufficializzato la lista dei convocati, comprendente portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti pronti a scendere in campo.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista del match tra Catanzaro ed Avellino, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: I convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara; Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 79 Manzi; Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio; Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico. Report Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra.

