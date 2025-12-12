Catanzaro-Avellino i convocati di Biancolino

In vista della sfida tra Catanzaro e Avellino per la sedicesima giornata di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha ufficializzato la lista dei convocati, comprendente portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti pronti a scendere in campo.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista del match tra Catanzaro ed Avellino, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino  ha diramato la seguente lista di convocati: I convocati: Portieri:  1  Iannarilli, 30  Daffara; Difensori:  2  Missori, 23  Cagnano,  29  Cancellotti,  44  Simic, 56  Enrici, 63 Fontanarosa, 79 Manzi; Centrocampisti:  6  Palmiero,  8  Gyabuaa,  16  Kumi,  20  Palumbo,  24  Sounas,  39  Besaggio; Attaccanti:  7  Tutino, 9 Patierno, 10  Russo, 14  Biasci,  17  Crespi, 32  Lescano, 33 Panico. Report Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra. Anteprima24.it

