Avellino-Cesena | i convocati di Biancolino per la sfida della verità

Raffaele Biancolino ha comunicato i nomi dei giocatori convocati per la partita di domani tra Avellino e Cesena. Il tecnico ha scelto una rosa composta da undici titolari, tra cui Iannarilli, Missori e Tutino. La sfida si gioca alla ventiduesima giornata di Serie BKT e si preannuncia decisiva per entrambe le squadre. I tifosi sono pronti a sostenere i loro, sperando in una vittoria fondamentale.

In vista del match tra Avellino e Cesena, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra. Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Armando Izzo si presenta ai tifosi: evento ufficiale allo Store U.S. Avellino 1912🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino Cesena Avellino-Empoli: Biancolino svela i convocati per la sfida di Serie BKT Catanzaro-Avellino, i convocati di Biancolino In vista della sfida tra Catanzaro e Avellino per la sedicesima giornata di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha ufficializzato la lista dei convocati, comprendente portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti pronti a scendere in campo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Avellino Cesena Argomenti discussi: Dove vedere Avellino-Cesena in tv e in streaming; Mignani prima di Avellino-Cesena: La squadra è viva, ma servirà una prestazione super -; Avellino-Cesena, Mignani e il mercato che non decolla: Alla fine qualcuno spiegherà quello che è successo; Avellino - Cesena | La prevendita del settore ospiti - Cesena FC. Avellino-Cesena, i convocati di Biancolino: si ferma nuovamente FavilliIn vista del match tra Avellino e Cesena, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: 1 Iannarilli, 2 Missor ... msn.com Avellino, Favilli out. Sgarbi vicino al ritorno, ipotesi Pescara per MilaniL'attaccante non è nell'elenco dei convocati: edema osseo al calcagno sinistro ... msn.com Cesena FC. Chris Isaak · Wicked Game. #roadto Avellino facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.