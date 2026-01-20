La decisione in Cassazione Lesioni personali aggravate stop al braccialetto elettronico

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in casi di lesioni personali aggravate, non può essere applicato il braccialetto elettronico come misura cautelare. Le sezioni unite penali hanno annullato un’ordinanza del giudice di Ascoli, ordinando la cessazione immediata della misura cautelare nei confronti di un uomo di 37 anni. La decisione si riferisce a fatti avvenuti tra aprile e giugno dell’anno precedente.

Le sezioni unite penali si sono pronunciate sul contrasto giurisprudenziale evidenziato dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione annullando l'ordinanza emessa il 18 luglio 2025 dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli, disponendo l'immediata cessazione di una misura cautelare a carico di un 37enne, in vigore dal 19 luglio per fatti avvenuti ad Ascoli fra aprile e giugno dell'anno scorso. L'ordinanza riguarda il divieto di avvicinamento con adozione del braccialetto elettronico a carico di due fratelli ascolani nei confronti di un concittadino, contro il quale uno dei due, il 37enne, avrebbe commesso i reati di lesioni personali aggravate, tentata violenza privata e danneggiamento; il fratello 39enne è invece accusato di stalking e tentata violenza privata.

