Bergamo a gennaio sei cittadini espulsi e rimpatriati | tra loro due cileni autori di furti in ville e negozi

A Bergamo, a gennaio, sei cittadini stranieri sono stati espulsi e rimpatriati. Tra loro ci sono due cileni che avevano rubato in ville e negozi. La Questura ha portato avanti le operazioni, rispettando le procedure previste per le espulsioni.

Nel corso del mese di gennaio, l'ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo ha rimpatriato complessivamente sei cittadini stranieri irregolari, destinatari di provvedimenti di espulsione. In particolare, tra il 28 e il 29 gennaio scorsi, sono stati espulsi con accompagnamento alla frontiera due cittadini cileni, irregolari sul territorio nazionale, resisi responsabili di diversi furti nei negozi dei centri commerciali, segnalati anche dalle forze di Polizia spagnole e francesi per reati dello stesso tenore. Nei confronti dei due, che stavano espiando una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di rapina impropria, l'Ufficio di Sorveglianza di Brescia ha disposto l'espulsione alternativa alla detenzione.

Due cittadini tunisini sono stati sfrattati dal territorio italiano.

