Polizia locale la Uil Fpl | Quale futuro? Serve una riflessione seria

La Uil Fpl di Latina evidenzia l'importanza di una riflessione approfondita sul futuro della polizia locale. In un contesto di discussioni in corso, è fondamentale analizzare le sfide e le possibilità per garantire un servizio efficace e sostenibile. Solo attraverso un confronto serio e responsabile si potranno individuare soluzioni adeguate alle esigenze del territorio e dei cittadini.

"Le recenti discussioni sul futuro della polizia locale di Latina impongono una riflessione seria", lo dice la Uil Fpl che analizza alcune questioni aperte. Dpi e autotutelaI fondi sono stati intercettati, "ora vogliamo i fatti". La Uil ha ottenuto che le risorse del programma "Scuole Sicure".

