Auto elettrica in Italia ecco cosa frena le vendite di EV nel nostro Paese

È stata presentata a Villa Blanc la ricerca “L’Italia e l’auto elettrica: tra percezioni e consapevolezza”, condotta dall’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School. L’indagine analizza i fattori che influenzano le vendite di veicoli elettrici nel nostro Paese, evidenziando le principali barriere e le percezioni dei consumatori italiani riguardo alle auto elettriche.

È stata presentata a Villa Blanc la ricerca " L'Italia e l'auto elettrica: tra percezioni e consapevolezza ", realizzata dall' Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School. Lo studio analizza il divario tra l'interesse potenziale verso l' auto elettrica e la sua effettiva adozione, evidenziando come le resistenze non siano legate esclusivamente a fattori tecnici o economici, ma anche al rapporto tra percezione e livello di conoscenza del prodotto. La ricerca si basa su un approccio metodologico misto che combina un' indagine quantitativa con un' analisi qualitativa supportata da modelli avanzati di Intelligenza Artificiale.

