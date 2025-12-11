Potenza schianto frontale tra auto e suv | morto 51enne il figlio di 9 anni in rianimazione

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì a Pantano di Pignola, in provincia di Potenza. Uno scontro frontale tra un'auto e un SUV ha causato la morte di un uomo di 51 anni e il ricovero in rianimazione del suo bambino di 9 anni. L'accaduto ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

