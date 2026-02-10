Auto in fiamme a Pomigliano | centro bloccato per consentire spegnimento

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura a Pomigliano d'Arco (Napoli), per l'incendio di un'autovettura in pieno centro cittadino. La conducente, alla guida di una Y10 alimentata a benzina e GPL, si trovava in via Raffaello, nei pressi di piazza Giovanni Leone, quando si è accorta che dal vano motore usciva del fumo: ha accostato ed ha contattato la Polizia Locale. Tre pattuglie sono intervenute in pochi minuti, isolando l'area, deviando il traffico in un momento critico per l'apertura delle scuole e mettendo in sicurezza residenti e passanti. In attesa dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Municipale, nonostante lo scoppio degli pneumatici, sono intervenuti direttamente sul veicolo riuscendo, con l'aiuto di alcuni residenti, a contenere le fiamme e a impedire che l'incendio si propagasse alle abitazioni sovrastanti.

