Pensioni per il 73% degli italiani sono troppo basse Ma nessuno vuole la riforma del sistema previdenziale

Secondo recenti rilevazioni, il 73% degli italiani considera le pensioni attuali insufficienti, mentre il 65% teme che il sistema previdenziale non sarà più sostenibile nel prossimo decennio o due. Nonostante queste preoccupazioni, sembra esserci una diffusa resistenza verso l’adozione di riforme che possano migliorare la situazione. La questione delle pensioni rimane quindi centrale nel dibattito pubblico e politico, con sfide ancora da affrontare.

Il 73% degli italiani ritiene che le pensioni siano troppo basse e il 65% pensa che il sistema non sarà più sostenibile per chi ancora lavora e "a riposo" andrà tra 10 o 20 anni. In Germania gli "insoddisfatti" sono il 78% e in Polonia l'83%. Anche nel Regno Unito, che ha un meccanismo di quiescenza molto diverso dall'italiano, il 56% ritiene che le pensioni siano troppo basse. I dati arrivano da un sondaggio di YouGov secondo il quale "la maggior parte degli europei pensa che le pensioni statali diventeranno inaccessibili" e per questo "si oppongono a riforme come l'innalzamento dell'età pensionabile e ad eventuali tagli".

