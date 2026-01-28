Truffe agli anziani | telefonisti a Napoli e trasfertisti a Bergamo colpi fino a 200 mila euro
Due bande di truffatori colpiscono gli anziani in Lombardia e Campania. A Napoli e Bergamo, i criminali usano numeri fasulli per fingersi forze dell’ordine o operatori telefonici. Una vittima di Albino ha ricevuto una chiamata dal numero della Stazione dei Carabinieri, ma dall’altra parte c’erano i truffatori. Le truffe possono arrivare a costare anche 200 mila euro alle vittime. La polizia sta indagando per fermare queste operazioni fraudolente.
Sul telefono di un anziano compare il numero della Stazione dei Carabinieri di Albino. Il numero corrisponde, solo che all’altro capo della cornetta non ci sono i carabinieri, ma i truffatori. Si chiama s poofing ed è una delle tecniche d’inganno più sofisticate. Al malcapitato parla il sedicente capitano Bruno Lo Costa. In zona, dice, sono in corso numerosi furti in abitazione: l’anziano deve “mettere al sicuro” i suoi beni. Lo Costa tiene al telefono il pensionato per oltre un’ora e mezza, spiegando che gioielli e contanti verranno custoditi in una fantomatica “cella di sicurezza” in caserma.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondimenti su Napoli Bergamo
La rete delle truffe agli anziani: telefonisti a Napoli, trasfertisti in tutta Italia con corrieri. Sono 300mila euro i risparmi sottratti e 21 gli arresti – Il video
Dietro a un’apparente normalità si cela una rete di truffe orchestrata ai danni degli anziani, con telefonisti a Napoli e trasfertisti in tutta Italia, spesso supportati da corrieri.
Telefonisti, trasfertisti e corrieri: così la banda ha truffato decine di anziani. Colpi anche a Latina
Un'ampia operazione delle forze dell'ordine ha smantellato una banda dedita a truffe ai danni di anziani, coinvolgendo telefonisti, trasfertisti e corrieri.
Ultime notizie su Napoli Bergamo
Argomenti discussi: Truffe agli anziani: telefonisti a Napoli e trasfertisti a Bergamo, colpi fino a 200 mila euro.
Agropoli, ancora truffe agli anziani: il finto allarme della casermaNuova allerta truffe ad Agropoli: i malviventi si fingono carabinieri per raggirare gli anziani. I consigli per difendersi e l'importanza di avvisare i familiari ... infocilento.it
Truffe telefoniche agli anziani, il monito di Ugcons: «Denunciate sempre»A Padova in aumento le segnalazione per le truffe telefoniche agli anziani: false attivazioni di luce e gas, poche denunce e richieste di tutele più forti. Ugcons invita alla segnalazione immediata ... padovaoggi.it
TRUFFE AGLI ANZIANI, AD ACIREALE SI È SVOLTO L’INCONTRO PER LA SICUREZZA DELLA TERZA ETÀ ACIREALE – Si è svolto un importante incontro informativo nell’ambito del progetto “Viviamo la Terza Età”, dedicato alla prevenzione delle truffe e - facebook.com facebook
Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.