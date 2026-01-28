Truffe agli anziani | telefonisti a Napoli e trasfertisti a Bergamo colpi fino a 200 mila euro

Due bande di truffatori colpiscono gli anziani in Lombardia e Campania. A Napoli e Bergamo, i criminali usano numeri fasulli per fingersi forze dell’ordine o operatori telefonici. Una vittima di Albino ha ricevuto una chiamata dal numero della Stazione dei Carabinieri, ma dall’altra parte c’erano i truffatori. Le truffe possono arrivare a costare anche 200 mila euro alle vittime. La polizia sta indagando per fermare queste operazioni fraudolente.

