L’Aurora Brindisi cede al tie-break nello scontro diretto di Trepuzzi
L’Aurora Brindisi ha perso al tie-break nell’incontro di tredicesima giornata contro il Trepuzzi Volley. La partita, disputata a Trepuzzi (Le), si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore della squadra di casa. La sfida, valida per il campionato di Serie C femminile, girone B, ha visto un equilibrio tra le due formazioni, con un risultato che incide sulla classifica di entrambe le squadre.
TREPUZZI (LECCE) - Si conclude con una sconfitta al tie-break la trasferta dell’Aurora Brindisi sul campo del Trepuzzi Volley, che si impone 3-2 nello scontro diretto valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C femminile, girone B. Una gara intensa e combattuta, dal peso. 🔗 Leggi su Today.it
