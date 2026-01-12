L’Aurora Brindisi cede al tie-break nello scontro diretto di Trepuzzi

L’Aurora Brindisi ha perso al tie-break nell’incontro di tredicesima giornata contro il Trepuzzi Volley. La partita, disputata a Trepuzzi (Le), si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore della squadra di casa. La sfida, valida per il campionato di Serie C femminile, girone B, ha visto un equilibrio tra le due formazioni, con un risultato che incide sulla classifica di entrambe le squadre.

