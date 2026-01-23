Nel singolare maschile degli Australian Open 2026, Daniil Medvedev supera Fabian Marozsan in cinque set, dopo una lunga partita durata oltre tre ore e quaranta minuti. Con questa vittoria, il maratoneta russo si qualifica per gli ottavi di finale del torneo, dimostrando determinazione e resistenza. La sfida ha visto Medvedev ribaltare un inizio difficile, confermando la sua capacità di reagire e mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi.

Nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open il maratoneta Daniil Medvedev vince un’autentica battaglia, ribalta l’ungherese Fabian Marozsan 6-7(5) 4-6 7-5 6-0 6-3 in tre ore e quarantatré minuti e vola agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il russo, testa di serie numero undici, affronterà l’americano Learner Tien nella rivincita della sfida dello scorso anno. La partita inizia con due break consecutivi. L’ungherese è il primo a tenere la battuta grazie alla prima vincente con cui sigla il 2-1, il russo firma il 2-2 con il dirompente rovescio incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, il maratoneta Medvedev ribalta Marozsan e vola agli ottavi di finale

